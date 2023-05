Milano: il Comune potenzia i "Custodi del Bello", per favorire la reinclusione sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto adesso si evolve e raddoppia, seguendo due filoni: da un lato, infatti, il Comune di Milano è la prima Amministrazione italiana che ha direttamente investito dei fondi nel progetto, attivando anche delle squadre che hanno coinvolto i beneficiari di reddito di cittadinanza tenuti a svolgere i Puc (Progetti utili alla collettività). Come previsto dalla recente normativa nazionale che ha superato la misura del reddito di cittadinanza, queste squadre andranno avanti in questa forma fino a dicembre 2023. Il Comune è poi pronto ad adattare il progetto per coinvolgere i percettori di Assegno di Inclusione (Adi) e di Supporto per la formazione e il lavoro, visto che il Decreto Lavoro ha confermato l'obbligo di partecipazione ai progetti di pubblica utilità organizzati dagli enti locali anche a partire dal 2024. Dall'altro, "Custodi del Bello", che è attivo anche nelle città di Brescia, Roma, Savona e Firenze, si apre alla collaborazione con i privati finanziatori: aziende e realtà produttive che operano a Milano e vogliono contribuire a prendersi cura della città e dei suoi cittadini più fragili donando al progetto i fondi per finanziare l'attivazione di nuove squadre. Oltre ai due finanziati dal Comune, sono sette i team già operativi o in partenza, di cui tre finanziati da Fondazione BPM, due da Fondazione Cariplo e Redo Sgr, una da Dils e una da RealStep. (segue) (Com)