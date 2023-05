Milano: il Comune potenzia i "Custodi del Bello", per favorire la reinclusione sociale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Delegare al pubblico e al Terzo settore - aggiunge l'assessore - il compito di occuparsi del welfare in un mondo in cui le fragilità aumentano e i bisogni sono sempre più complessi sarebbe una scelta miope. Con i 'Custodi del Bello', rafforziamo un modello che vuole superare il dualismo tra chi si occupa di sviluppo - il tessuto produttivo, le imprese, le attività del territorio - e chi si occupa della cura. Nel ringraziare i partner privati che sono al nostro fianco nel progetto e che hanno investito per rendere più belli e attrattivi i quartieri di Milano, vogliamo quindi riaffermare l'importanza di questa sinergia, con l'auspicio che altre realtà milanesi vogliano seguire questo esempio, per ampliare sempre di più numeri ed efficacia dell'iniziativa". In totale, il progetto può potenzialmente coinvolgere circa 180 persone nel corso dei prossimi 12 mesi. Numeri che potranno aumentare se altri soggetti manifesteranno la loro volontà di contribuire. Il servizio finanziato dall'Amministrazione è gestito, per conto del Comune di Milano, dal Consorzio Farsi Prossimo attraverso le cooperative Detto Fatto, Vesti Solidale e Sammamet. Le squadre finanziate dall'Amministrazione prevedono la presenza di un caposquadra e di un numero compreso tra tre e cinque tra i beneficiari del reddito di cittadinanza, che ruotano giornalmente (ogni beneficiario è tenuto a otto ore a settimana di servizio, secondo quanto prevede la normativa nazionale). Le squadre finanziate dai privati sono invece composte da capi squadra assunti dalle cooperative e da tirocinanti e volontari in condizione di difficoltà socio-lavorativa individuati dai servizi per l'inclusione sia pubblici che del privato sociale. I "Custodi del Bello", operativi tutto l'anno, per sei giorni alla settimana, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15:30, sono inoltre affiancati da educatori professionali delle cooperative Sociosfera, Intrecci e Farsi Prossimo, che si occupano dell'avviamento al lavoro e di intercettare eventuali segnali di disagio o difficoltà, raccordandosi con i servizi sociali comunali. (Com)