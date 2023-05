Sociale: presentato "Roxanne e oltre", assessora Roma "rilanciato servizio fondamentale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roxanne e oltre" è il servizio, rinnovato e aggiornato, presentato oggi nel corso di un convegno in Campidoglio, voluto dall'assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale. Dopo un periodo di stallo, il servizio istituito nel 1999 per occuparsi di persone vittime di tratta, amplia ora il suo raggio di azione per realizzare interventi mirati in aiuto di qualsiasi forma di sfruttamento. Dopo una fase di co-progettazione sono ora operativi tutti i servizi: sportello, unità di strada, case di fuga, progetti di semi-autonomia e di inserimento lavorativo e anche la possibilità di accedere a cure sanitarie, documenti e corsi di italiano. È prevista la presa in carico non solo di persone vittime di sfruttamento sessuale ma anche di sfruttamento lavorativo, di matrimoni forzati, di accattonaggio, di attività illegali e le donne con art. 18/bis, le donne vittime di sfruttamento multiplo e le persone transgender vittime di tratta. (segue) (Com)