Sociale: presentato "Roxanne e oltre", assessora Roma "rilanciato servizio fondamentale" (2)

- "Siamo riusciti in pochissimi mesi - spiega l'assessora alle Politiche sociali e alla Salute Barbara Funari - a rilanciare e riaggiornare un servizio fondamentale, cercando di offrire risposte concrete ed efficaci ad un fenomeno che è strettamente collegato con quello dei diritti umani. Ma non ci fermeremo qui, dobbiamo costruire insieme linee guida a livello locale e prevedere protocolli di intesa tra i servizi comunali, gli enti della rete territoriale, i centri di accoglienza, le forze dell'ordine, gli ospedali e i servizi sanitari per garantire una maggiore stabilità ai progetti di inclusione sociale e lavorativa che avviano le persone all'autonomia. È previsto anche un protocollo con la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma". Da gennaio ad aprile 2023 il servizio Roxanne ha avuto 1593 contatti di cui 1012 donne, 2 maschi e 579 transgender. Nel corso del convegno è stata raccontata anche la drammatica storia di Favour, una donna vittima di tratta accompagnata nel suo percorso dalla strada all'autonomia. (Com)