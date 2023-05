Speciale difesa: Libano, capo di Stato maggiore Israele, una guerra sarebbe 70 volte più dura per Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), il generale Herzi Halevi, ha ammonito che un’eventuale guerra con Israele “sarebbe 70 volte più difficile per il Libano e in misura ancora maggiore per Hezbollah”, il movimento sciita libanese filo-iraniano. Lo ha riferito ieri il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale il monito di Halevi segue quello del capo dell’intelligence militare di Israele, Aharon Haliva. Quest’ultimo, infatti, durante una conferenza organizzata dall’Istituto di politica e di strategia dell’università Reichman, aveva dichiarato che Hezbollah “è sul punto di commettere un errore”, che potrebbe scatenare una guerra regionale. Secondo Haliva, dunque, “i rischi di un inasprimento delle tensioni che potrebbe degenerare in guerra non sono di scarso conto” perché la recente parata organizzata da Hezbollah vicino al confine con Israele potrebbe non essere finita. (Lib)