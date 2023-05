Speciale difesa: capo Stato maggiore di Tripoli visita l’Italia, colloqui con Cavo Dragone e Crosetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle forze militari affiliate al Governo di unità nazionale della Libia (Gun) con sede a Tripoli, generale Mohamed al Haddad, si è recato lunedì 22 maggio in visita ufficiale in Italia, per colloqui con il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e con il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Lo ha riferisce lo Stato maggiore libico sulla sua pagina Facebook ufficiale. Nel colloquio con Cavo Dragone tenuto presso il comando dello Stato maggiore della Difesa a Roma, “le due parti hanno discusso alcuni degli accordi in materia di addestramento e cooperazione congiunta”, nonché di “alcuni ostacoli e della possibilità di superarli”, si legge nella nota. Successivamente, Haddad si è recato presso il ministero della Difesa dove ha incontrato il ministro Crosetto. Durante quest’ultimo incontro “sono stati discussi tutti gli accordi relativi alle istituzioni militari libiche e italiane”, oltre alla “cooperazione congiunta in tutti i campi militari - terra, mare, aria e medicina militare", conclude il comunicato. (Lit)