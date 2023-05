Speciale difesa: Russia, Consiglio federale approva legge che permette elezioni durante legge marziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio federale (camera alta del Parlamento russo) ha approvato una legge che permette di svolgere elezioni nei territori in cui è stata introdotta la legge marziale. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti". Secondo la legislazione vigente, nel territorio in cui è stata introdotta la legge marziale, non è possibile tenere referendum o elezioni locali o generali. La legge adottata dal Parlamento russo chiarisce che questa limitazione non si applica ai casi in cui la decisione di indire un'elezione o un referendum viene presa dalla Commissione elettorale centrale russa dopo consultazioni con il ministero della Difesa e il Servizio federale per la sicurezza (Fsb). Nel caso in cui lo svolgimento di elezioni rappresenti un pericolo per i cittadini, le elezioni vengono rinviate e la Commissione elettorale ne deve informare immediatamente il presidente della Federazione Russa. (Rum)