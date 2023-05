Speciale difesa: Israele, ministro della Difesa in visita alla divisione di Gaza, grande successo nelle missioni condotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane hanno condotto “con successo” le proprie missioni nell’ambito dell’operazione “Scudo e freccia”, ma l'obiettivo principale a cui Israele si prepara “è molto più complesso, difficile e significativo”. Lo ha affermato il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, nel corso della sua visita alla divisione al confine con la Striscia di Gaza e la base Hatzor dell'Aeronautica militare, per uno studio preliminare sulle conclusioni dell'operazione "Scudo e freccia", lanciata il 9 maggio scorso contro la Jihad islamica palestinese e conclusasi il 13 maggio con un cessate il fuoco tra le Idf e il gruppo militante, dopo intensi combattimenti. Secondo quanto riferito dal quotidiano “The Times of Israel”, Gallant ha tenuto colloqui con comandanti militari e leader del consiglio locale sulla scia della recente operazione militare nella Striscia di Gaza contro la Jihad islamica. Incontrando i capi municipali, Gallant ne ha elogiato i comportamenti durante l'operazione, quando centinaia di razzi sono stati lanciati contro le loro comunità. Alla base aerea di Hatzor, Gallant è stato ricevuto dagli operatori di droni e dalla squadra di difesa missilistica di David's Sling, il sistema è stato utilizzato con successo per la prima volta durante le recenti tensioni. (Res)