Marche: Urso, a Jesi per posa prima pietra di nuovo centro distribuzione Amazon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Un evento molto importante per la regione Marche, per i cittadini della regione e per il centro-sud Italia. Amazon ha investito nel made in Italy e gliene diamo atto. “Come governo stiamo lavorando su diversi ambiti, il primo dei quali è incrementare gli investimenti esteri nel nostro Paese. E oggi siamo qui a inaugurare l’investimento di una grande multinazionale, uno dei principali investitori in Italia, sia in termini di occupazione che di infrastrutture tecnologiche”. Lo scrive su Twitter il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione della visita a Jesi, con il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli e Stefano Perego, vicepresidente Amazon North America, Europe and Global Operations, per la posa della prima pietra del nuovo centro di distribuzione in Italia di Amazon, il primo nelle Marche. “Portare ulteriori mille posti di lavoro nella regione Marche è un dato sicuramente rilevante a cui si aggiunge il supporto alle nostre imprese per incrementare le esportazioni”, aggiunge Urso. (Rin)