Imprese: Consorzio vini Valpolicella approva bilancio 2022 con utile a 16.475 euro

- Il Consorzio vini Valpolicella ha riferito di aver eletto il nuovo Consiglio d'amministrazione e che il prossimo 30 maggio eleggerà il proprio presidente. Con l'occasione è stato approvato anche il bilancio 2022, chiuso con un utile pari a 16.475 euro e oltre 3,1 milioni di euro di attività svolte. "Archiviamo un esercizio positivo all'insegna della ripresa totale delle attività promozionali su tutti i mercati obiettivo per la denominazione”, ha commentato Christian Marchesini, presidente uscente. “Tra le priorità raggiunte dal mandato – ha proseguito – anche la chiusura del dossier Unesco per la candidatura della tecnica autoctona della messa a riposo delle uve”. “Il nuovo Cda, a cui auguro un buon lavoro – ha aggiunto –, dovrà guardare al futuro della denominazione e in particolare alla rapida evoluzione della geografia dei consumi di vino che interessano anche la Valpolicella". “Il 94 per cento dei ricavi è stato impiegato nelle attività di promozione, valorizzazione e tutela della denominazione in territorio italiano ma anche in Danimarca, Usa, Gran Bretagna, Giappone, Svezia e altri paesi internazionali. La Valpolicella – prosegue la nota – ha una Produzione Lorda Vendibile ad ettaro tra le più alte in Italia, 23 mila euro/Ha nel 2022. Cresce il vigneto e con esso il potenziale produttivo. Negli ultimi 20 anni è raddoppiato il terreno rivendicato a Valpolicella, che ha raggiunto gli 8.586 ettari di estensione nel 2022. Sono poco più di 67 milioni le bottiglie delle denominazioni (Valpolicella, Amarone, Recioto e Valpolicella Ripasso) prodotte l'anno scorso, per un giro d'affari complessivo di 600 milioni di euro annui, di cui più della metà riferito alle performance dell'Amarone". (Rev)