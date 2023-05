Roma: assessora Lavoro, regolamento beni comuni segna piccola rivoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma ieri è successo qualcosa di importante: l'Assemblea capitolina ha approvato il Regolamento dell'Amministrazione condivisa dei beni comuni materiali, immateriali e digitali di Roma Capitale. Un atto strategico che dà un impulso fondamentale alla partecipazione e al protagonismo civico. A dichiararlo in una nota è Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale. "Si tratta del risultato di un lungo percorso di confronto, a partire da quel testo che nel 2018 era stato proposto dalla Coalizione per i Beni Comuni nel 2018 ma poi bocciato in Aula nella scorsa Consiliatura. Dopo anni quindi la collaborazione tra l'amministrazione e la cittadinanza attiva è realtà e rappresenta davvero una piccola rivoluzione. È un traguardo che sento molto perché già da assessora in Municipio, - aggiunge - con il presidente Giovanni Caudo avevamo, in modo pioneristico, messo in atto la legge regionale per l'amministrazione condivisa dei beni comuni: fu così che l'esperienza di Lab Puzzle venne riconosciuta come bene di interesse pubblico con attività a disposizione del territori, come il sostegno scolastico, la scuola di italiano per stranieri, l'orientamento al lavoro e coworking e le tante altre attività svolte all'interno del vecchio stabile occupato. Oggi il Regolamento è patrimonio della città e un grande segnale di come immaginiamo il suo governo: confronto, partecipazione, comunità e cura. Un ringraziamento va all'assessore Catarci e a tutte le consigliere e i consiglieri della maggioranza".(Com)