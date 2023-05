Turismo: Sala, con Savino dialogo su possibilità di aumentare tassa di soggiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Palazzo Marino, con la sottosegretaria al ministero dell'Economia e delle finanze, Sandra Savino, "abbiamo parlato della tassa di soggiorno e anche dialogato della possibilità per i Comuni di un utilizzo più libero di quanto oggi incassiamo. Ormai noi abbiamo un turismo straniero in continua crescita per cui un ritocco sarebbe di grande utilità." Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla Fondazione Feltrinelli, parlando a margine del Forum 23, il primo forum dei Consigli di Municipio delle ragazze e dei ragazzi. "Si tratta di una tassa che di fatto a Milano la pagano di più gli stranieri, per cui potrebbe essere utile alle casse del Comune e non creare problemi alla cittadinanza. Ovviamente sarebbe una misura da estendere a tutta Italia, Anci si sta muovendo e vediamo se si riesce ad ottenere questa possibilità. Per ora non abbiamo fatto nessuna ipotesi di cifra per l'aumento, tanto poi lo deciderà il governo. Stiamo portando avanti questa istanza sia della destinazione libera sia di possibili ritocchi. Sarà il governo che deciderà", ha proseguito Sala.(Rem)