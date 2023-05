Indonesia-Slovenia: incontro ministre Esteri, focus su cooperazione commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Indonesia, Retno Marsudi, ha incontrato oggi a Giacarta l’omologa della Slovenia, Tanja Fajon, con cui ha parlato della cooperazione bilaterale, soprattutto economica e nell’istruzione. Lo ha riferito Marsudi in una dichiarazione rilasciata al termine dell’incontro. Per quanto riguarda l’economia, la ministra indonesiana ha evidenziato la crescita del commercio, del 14,71 per cento negli ultimi cinque anni e del 45,4 per cento nell’ultimo anno. “Abbiamo concordato di esplorare ulteriori potenzialità commerciali, ad esempio nei farmaci, nei prodotti tessili e nell’arredamento”, oltre che nella logistica, ha riferito. Marsudi, inoltre, ha fatto presente che per Giacarta gli investimenti prioritari riguardano i settori dell’energia rinnovabile, della tecnologia e dell’innovazione. Le parti si sono trovate d’accordo sull’opportunità di accelerare la conclusione del negoziato per il partenariato economico tra l’Indonesia e l’Unione europea. (segue) (Fim)