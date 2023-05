Municipio Roma IV: dal Pd interrogazione a Piantedosi su commissariato in via Tedeschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un sentito ringraziamento a tutta la redazione di Agenzia Nova per l'impegno quotidiano e per il grande lavoro svolto e per l'eccellente servizio offerto" Andrea Casu

Segretario del Partito Democratico di Roma

21 luglio 2021

- Un’interrogazione in parlamento, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è stata presentata dal deputato del Pd, Andrea Casu, per chiedere aggiornamenti sui lavori di riqualificazione del commissariato di polizia in via Achille Tedeschi 61 a Roma nel Municipio IV. "Vogliamo capire perché non siano partiti fino ad oggi i lavori", spiega il presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti, esponente del Pd. "Vogliamo capire come viene tutelata la sicurezza dei bambini, dei docenti e dei genitori che frequentano l’adiacente plesso scolastico. Vogliamo capire come uno stabile di Roma Capitale consegnato al ministero delle Infrastrutture per effettuare i lavori, possa essere occupato saltuariamente", aggiunge. (segue) (Rer)