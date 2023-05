Maltempo: Gentiloni, spese per alluvione Emilia Romagna non conteggiate nel debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le spese che il governo italiano deve affrontare per rispondere alle alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna non saranno conteggiate nel debito da parte della Commissione europea. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un punto stampa a margine della presentazione del pacchetto di primavera del semestre europeo. "Nelle raccomandazioni economiche rivolte all'Italia, si sottolinea che le spese per affrontare disastri naturali come quello dell'Emilia Romagna sono spese considerate una tantum, quindi non conteggiate nel normale conteggio di finanza pubblica a livello europeo", ha dichiarato Gentiloni. (Beb)