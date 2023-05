Roma: De Santis (LcR), bocciato emendamento per stop beni comuni a gruppi fascisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della votazione sul regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni è stato bocciato un emendamento presentato dalla Lista civica Raggi che chiedeva di prevedere l'inassegnabilità di questi beni ai soggetti o gruppi che si richiamino all'ideologia fascista. In una nota il consigliere capitolino della Lista civica Raggi, Antonio De Santis, spiega: "È difficile, se non impossibile, comprendere la bocciatura del mio emendamento al regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni. Una decisione davvero inspiegabile da parte della maggioranza di centrosinistra. Ci auguriamo che questa loro manifestazione di volontà, in una giornata in cui c'è stata una proficua collaborazione sul tema del sostegno alle associazioni impegnate a richiedere la reintroduzione del reddito di cittadinanza nel decreto lavoro e nel voto comune alla mozione contro l'occupazione abusiva di Casapound, sia stata figlia di un mero errore di distrazione".(Com)