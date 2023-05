Spagna: ministra Diaz, abbassare età pensionabile in alcuni mestieri è asse di un progetto socialdemocratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'abbassamento dell'età pensionabile in alcuni mestieri come l'edilizia, le pulizie e l'assistenza domiciliare, è uno degli "assi necessari" per un progetto "socialdemocratico con una visione di lunga durata" in Spagna. Lo ha detto la ministra del Lavoro e leader di Sumar, Yolanda Diaz, in occasione di un evento a sostegno alla candidata di Unidas Podemos, Sinistra Unita e Alianza Verde nella città di San Sebastian. Diaz ha ribadito il suo impegno a dare ai lavoratori una rappresentanza nei consigli di amministrazione, e ha criticato gli "enormi margini" ottenuti dalle imprese grazie all'inflazione. Durante il suo intervento, la ministra ha elogiato la rivalutazione delle pensioni intrapresa dal governo di coalizione, definendola una politica "in contrasto" con le proposte della destra. Tuttavia, la leader di Sumar ha ammesso che è necessario "continuare a lavorare" e ha sostenuto che un progetto socialdemocratico con una visione lunga "deve capire e riflettere per approfondire il mandato costituzionale", in riferimento agli articoli 50 e 41 che si riferiscono alle pensioni e all'età pensionabile. "Un lavoratore di 65 anni non può salire su un'impalcatura. Credo sinceramente che un addetto alle pulizie non possa continuare a lavorare dopo i 65 anni. Vi dico a gran voce che il nuovo progetto nazionale a cui stiamo lavorando e con cui ci uniremo estenderà anche i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici nel nostro Paese", ha assicurato Diaz. (Spm)