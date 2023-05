Milano: Sala, se glicine più importante del Museo della Resistenza allora rinunceremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'opinione pubblica e l'opinione generale che si stanno muovendo intorno al glicine lo considerano più importante del Museo della Resistenza, e se spostare il glicine è costosissimo, "allora vorrà dire che rinunceremo al Museo". Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla Fondazione Feltrinelli, parlando a margine del Forum 23, il primo forum dei Consigli di Municipio delle ragazze e dei ragazzi, a proposito della volontà di alcuni cittadini milanesi di salvare la pianta monumentale dall'abbattimento per fare posto al museo nazionale della Resistenza. "Si sta vedendo come si può cercare di salvare il glicine, ma il problema come sempre è di costi. Se si dovesse andare verso un costo eccessivo a quel punto vedremo cosa fare, non è un obbligo per Milano fare il Museo della Resistenza. Per me però sarebbe un grandissimo peccato che ci si rinunci", ha proseguito Sala, concludendo che però "ognuno dovrà prendersi le sue responsabilità". (Rem)