Speciale difesa: Libano, comandante Forze armate, la stabilità è una condizione necessaria per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità del Libano “è una condizione necessaria per il progresso economico e per il funzionamento delle istituzioni”. Lo ha dichiarato oggi il comandante delle Forze armate di Beirut, il generale Joseph Aoun, in un messaggio rivolto ai militari libanesi, in vista della Giornata della resistenza e della liberazione, come riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Nna”. La Giornata della resistenza e della liberazione, celebrata il 25 maggio di ogni anno a partire dal 2000, ricorda il ritiro delle Forze di difesa israeliane (Idf) dal sud del Libano, alla fine del conflitto israelo-libanese, avvenuto tra il 1985 e il 2000. “La Giornata della resistenza e della liberazione è portatrice di un messaggio di dignità e di forza”, ha detto Aoun, “è una festa durante la quale siamo fieri di ricordare la storica vittoria dei libanesi contro gli israeliani, che ha portato alla liberazione della maggior parte dei territori occupati nel sud”. Il generale ha quindi elogiato l’operato delle Forze armate libanesi “che proteggono il Paese dai suoi nemici” e “fanno prova di grande professionalità, dedizione e prontezza”. A tal proposito, Aoun ha assicurato che i militari libanesi “continueranno a esercitare le loro funzioni, soprattutto lungo il confine meridionale, in coordinazione con la Forza di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil)”, conformemente alla risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza. (Lib)