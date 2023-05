Speciale difesa: Polonia, ministro Difesa, nel 2023 avvieremo programma di acquisto di sottomarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Polonia avvierà un programma di acquisto di sottomarini nel 2023. Lo ha detto il ministro della Difesa di Varsavia, Mariusz Blaszczak. “Stiamo avviando l’attuazione del programma ‘Orka’. Quest’anno abbiamo in programma di avviare una procedura d’acquisto di sommergibili insieme al trasferimento della tecnologia necessaria”, ha dichiarato il ministro, precisando che una gara sarà aperta presto e che a breve saranno forniti dettagli sul numero dei sottomarini e sul loro equipaggiamento. “Vogliamo che i nostri sottomarini siano adatti a missioni di lungo termine e caratterizzati da un’alta capacità in termini di opportunità di combattimento e flessibilità della configurazione”, ha aggiunto Blaszczak. Il ministro ha evidenziato anche l’importanza di elevate capacità in termini di “furtività ad alte velocità e occultamento di lungo periodo sott’acqua”. (Vap)