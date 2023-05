I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: ministro Esteri inizia oggi missione a Ginevra per consultazioni su questioni regionali - Il ministero degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, si recherà oggi a Ginevra nel quadro di una missione volta a consultare i vertici e i funzionari di numerosi organismi delle Nazioni Unite e organizzazioni internazionali su vari aspetti della cooperazione bilaterale con l'Egitto e su questioni di interesse regionale e internazionale. Lo ha riferito il portavoce della diplomazia, Ahmed Abu Zeid, specificando che Shoukry incontrerà nel corso della sua visita Martin Griffiths, sottosegretario delle Nazioni Unite e responsabile per gli aiuti umanitari, Filippo Grandi, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Volker Turk, Alto commissario per i diritti umani, nonché Amy Pope, la nuova direttrice generale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Gli incontri del ministro tratteranno i modi per rafforzare i programmi di cooperazione bilaterale tra le due parti, nonché il coordinamento degli sforzi su una serie di sviluppi regionali e internazionali, tra cui la crisi sudanese e i suoi effetti, e i modi per fornire urgente sostegno umanitario al popolo sudanese. Il ministro incontrerà anche l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Siria, Geir Pedersen, nell'ambito di una continua consultazione e del coordinamento sulle modalità per affrontare la crisi siriana nel prossimo periodo e per rafforzare gli sforzi internazionali per porre fine a questa crisi prolungata e alleviare le sofferenze dei siriani. (segue) (Res)