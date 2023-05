I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: presidente Tebboune, clima economico aperto agli investimenti - Il clima economico "positivo e buono in Algeria è aperto agli investimenti". Lo ha detto il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, in un discorso durante la cena in suo onore a Lisbona. "La mia presenza in mezzo a voi scaturisce dalla mia ferma convinzione degli orizzonti promettenti che devono essere sfruttati – ha affermato -. Abbiamo cercato di fare del 2023 un anno cardine per il lancio dei grandi eventi bilaterali, in particolare il vertice bilaterale previsto per il secondo semestre del 2023”. L'Algeria auspica di ampliare la portata della cooperazione bilaterale con il Portogallo, ha indicato Tebboune, affermando che il clima economico in Algeria presenta stabilità giuridica e fattori che favoriscono l'intensificazione delle iniziative di investimento da parte degli operatori portoghesi. (segue) (Res)