- Tunisia: ricercato per terrorismo arrestato nel nord del Paese - I reparti della Guardia nazionale e le unità antiterrorismo della Tunisia hanno arrestato, lunedì sera, nel corso di un’operazione congiunta, un uomo ricercato dalle forze di sicurezza e dalla magistratura per sospetta appartenenza a un’organizzazione terroristica di matrice integralista islamica a Nefza, nel governatorato di Beja, nel nord del Paese. Lo ha riferito il portavoce ufficiale della Guardia nazionale, Houssem Eddine Jababli, sulla sua pagina ufficiale Facebook. L’uomo, accusato di appartenere a un gruppo “takfiri” (ideologia integralista islamica caratterizzata da un’interpretazione rigida dei testi religiosi e che ritiene gli altri musulmani apostati), rischia pesanti pene detentive in caso di condanna. La procura della Repubblica tunisina ha disposto di adottare nei suoi confronti le misure giudiziarie necessarie. (Res)