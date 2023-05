Regno Unito: ministra Interno Braverman non affronterà inchiesta per abuso di potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno britannica, Suella Braverman, non affronterà un'inchiesta da parte del consigliere etico del primo ministro dopo le accuse di abuso di potere ricevute per la gestione di una multa per eccesso di velocità. La decisione è stata presa dal premier, Rishi Sunak. Nella sua lettera alla ministra dell’Interno, Sunak ha affermato di essersi consultato con il consulente etico indipendente, Laurie Magnus, che ha avvertito che "in questa occasione non sono necessarie ulteriori indagini” e ha quindi “accettato tale consiglio". Braverman era stata accusata di aver chiesto ai dipendenti pubblici di organizzare un corso individuale di sensibilizzazione sull'eccesso di velocità dopo essere stata multata la scorsa estate. (Rel)