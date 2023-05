Calcio: Consiglio del Lazio premia il Frosinone vincitore serie B, Rocca "simbolo di rinascita"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra del Frosinone calcio, vincitore del campionato di serie B e promosso, per la terza volta nella sua storia, in serie A, è stata premiata in Consiglio regionale del Lazio dal presidente della Regione, Francesco Rocca e dal presidente dell'Aula della Pisana, Antonello Aurigemma. A ritirare i riconoscimenti e le targhe il presidente del club gialloblù, Maurizio Stirpe, insieme al mister Fabio Grosso, al Ds Guido Angelozzi, al Cda e a tutti i calciatori che, col capitano Fabio Lucioni, ha portato la coppa in Consiglio. "Simbolicamente quella di oggi rappresenta una rinascita anche per la città di Frosinone, perché si sa quanto nel nostro Paese sia sentito il fenomeno calcistico: l'entusiasmo che si crea quando si raggiungono risultati così importanti. Spero che questo sia accompagnato anche da una rinascita del territorio che ha sofferto problemi importanti, come ad esempio la Valle del Sacco, un tema ancora irrisolto, ma su cui stiamo lavorando. Inoltre, stiamo lavorando alla crescita e alle opportunità economiche, perché, oltre la sanità, esiste anche lo sviluppo legato alla società", ha dichiarato il presidente Rocca. (segue) (Rer)