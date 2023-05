Ue: Commissione raccomanda a Italia politica fiscale prudente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre garantire una politica fiscale prudente, in particolare limitando l'aumento nominale della spesa primaria netta finanziata a livello nazionale nel 2024 a non più dell'1,3 per cento, superiore quindi a quella prevista nelle previsioni economiche di primavera (0,8 per cento), che la Commissione europea ha presentato la settimana scorsa. È quanto si legge nelle raccomandazioni specifiche per l'Italia per il 2023 e il 2024, allegate al pacchetto di primavera del Semestre europeo, presentato oggi dalla Commissione europea. Importante, secondo l'esecutivo Ue, è anche mantenere gli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale e garantire l'effettivo assorbimento delle sovvenzioni dello Strumento di ripresa e resilienza e di altri fondi Ue, in particolare per promuovere le transizioni verdi e digitali. Il governo italiano dovrebbe, inoltre, eliminare le misure di sostegno all'energia in vigore entro la fine del 2023, utilizzando i relativi risparmi per ridurre il deficit pubblico. Se i nuovi aumenti dei prezzi dell'energia dovessero rendere necessarie misure di sostegno, l'Italia dovrebbe far sì che queste siano mirate a proteggere famiglie e imprese vulnerabili, siano sostenibili dal punto di vista fiscale e mantengano gli incentivi al risparmio energetico. (segue) (Beb)