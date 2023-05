Ue: Commissione raccomanda a Italia politica fiscale prudente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il periodo successivo al 2024, l'Italia dovrebbe quindi perseguire una strategia fiscale a medio termine di consolidamento graduale e sostenibile, combinata con investimenti e riforme che favoriscano un miglioramento della produttività e una maggiore crescita sostenibile, per raggiungere una posizione fiscale prudente a medio termine. Infine, la Commissione raccomanda all'Italia di ridurre ulteriormente le imposte sul lavoro e rendere più efficiente il sistema fiscale, adottando e attuando debitamente la legge delega sulla riforma fiscale, preservando la progressività del sistema fiscale e migliorando l'equità, in particolare razionalizzando e riducendo le spese fiscali, tra cui l'Iva e i sussidi dannosi per l'ambiente, e riducendo la complessità del codice fiscale. Raccomandazioni sono state fatte anche per quanto riguarda l'allineamento dei valori catastali agli attuali valori di mercato. (Beb)