Ue: Commissione raccomanda a Italia rapida attuazione Pnrr

- Occorre garantire una governance efficace e rafforzare la capacità amministrativa, in particolare a livello subnazionale, per consentire un'attuazione rapida e costante del piano di ripresa e resilienza (Pnrr). È quanto si legge nelle raccomandazioni specifiche per l'Italia per il 2023 e il 2024, allegate al pacchetto di primavera del Semestre europeo, presentato oggi dalla Commissione europea. L'Italia dovrebbe, inoltre, completare rapidamente il capitolo Repower Eu per avviarne rapidamente l'attuazione. Infine, secondo le raccomandazioni della Commissione Ue, il governo dovrebbe procedere con la rapida attuazione dei programmi della politica di coesione, in stretta complementarità e sinergia con il piano di ripresa e resilienza. (Res)