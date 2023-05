Ue: Commissione, Italia dovrebbe ridurre dipendenza da combustibili fossili e accelerare su rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, snellire le procedure di autorizzazione per accelerare la produzione di energia rinnovabile aggiuntiva e sviluppare le interconnessioni elettriche per assorbirla. È quanto si legge nelle raccomandazioni specifiche per l'Italia per il 2023 e il 2024, allegate al pacchetto di primavera del Semestre europeo, presentato oggi dalla Commissione europea. Inoltre, l'Italia dovrebbe aumentare la capacità di trasporto interno del gas per diversificare le importazioni di energia e rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, oltre ad aumentare l'efficienza energetica nei settori residenziale e aziendale, anche attraverso sistemi di incentivi più mirati, rivolgendosi in particolare alle famiglie più vulnerabili e agli edifici con le peggiori prestazioni. Nelle raccomandazioni appare inoltre la promozione della mobilità sostenibile, anche eliminando i sussidi dannosi per l'ambiente e accelerando l'introduzione delle stazioni di ricarica. Infine, viene chiesto di intensificare gli sforzi politici volti a fornire e acquisire le competenze necessarie per la transizione ecologica. (Beb)