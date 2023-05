Decreto Ponte: Parrini (Pd), Salvini non usi Mattarella come paravento per attaccare opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi minuti fa in Aula "è avvenuta una cosa estremamente irregolare". Lo ha denunciato, prendendo la parola, il senatore Dario Parrini (Pd). Il ministro "Salvini ha tirato in ballo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella", infatti "credo che in un'Aula parlamentare non vada utilizzato come paravento per fare attacchi alle opposizioni e soprattutto non si fa citandolo impropriamente e in maniera sbagliata", ha spiegato Parrini che ha chiarito come un atto promulgato o firmato dal presidente della Repubblica non esclude "che quell'atto possa essere portato all'attenzione della Corte costituzionale, che lo trovi in tutto o in parte illegittimo". (Rin)