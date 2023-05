Roma: Crosetto a Tor Bella Monaca, stazioni carabinieri presidio legalità su territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono qui solo per ringraziarvi per quello che fate - ha aggiunto Crosetto -. Se l'Arma dei carabinieri è tra le istituzioni più amate d'Italia è dovuto al fatto che migliaia di persone lavorano costantemente e in silenzio al servizio del paese. Nonostante le mille difficoltà quotidiane ogni carabiniere mette il suo massimo impegno, cosciente dell'importanza della missione a lui assegnata. Lo Stato esiste, c'è e non dà tregua alla criminalità. Con il vostro impegno quotidiano ne siete la testimonianza. Grazie da parte mia e del governo per il contributo a difesa della collettività, contro ogni prevaricazione". Ad accompagnare il ministro, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Teo Luzi, e il comandante provinciale, Lorenzo Falferi. (Rer)