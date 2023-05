Ue: Commissione, Italia ha squilibri economici eccessivi, non rispettati parametri di deficit e debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le linee guida presentate dalla Commissione europea nel pacchetto di primavera del Semestre europeo, l'Italia presenta uno squilibrio macroeconomico eccessivo, non rispettando i parametri previsti dai trattati europei relativi al deficit (3 per cento del Pil) e al debito (60 per cento del Pil). "In particolare, sebbene vi siano stati alcuni miglioramenti, persistono le vulnerabilità legate all'elevato debito pubblico e alla debole crescita della produttività, in un contesto di fragilità del mercato del lavoro e di alcune debolezze dei mercati finanziari, che hanno rilevanza transfrontaliera", si legge nelle raccomandazioni per l'Italia presentate dalla Commissione Ue. "Le vulnerabilità di lunga data dell'Italia si sono un po' attenuate negli ultimi anni, ma rimangono significative e non si prevede che si annullino rapidamente", prosegue il testo. La persistente bassa crescita della produttività, secondo l'esecutivo Ue, è stata un fattore chiave della prolungata debolezza della crescita economica italiana, che rallenta la riduzione della leva finanziaria del debito pubblico, riduce le opportunità di occupazione e incide sui bilanci delle banche. (segue) (Beb)