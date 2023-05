Ue: Commissione, Italia ha squilibri economici eccessivi, non rispettati parametri di deficit e debito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, come si legge nel documento, "il rapporto debito pubblico/Pil si è ulteriormente ridotto nel 2022 con la ripresa economica. Tuttavia, rimane elevato e costituisce una sfida sostanziale per la sostenibilità fiscale". La Commissione Ue prevede che il rapporto diminuisca ulteriormente entro il 2024, ma che aumenti nel medio termine in assenza di misure di consolidamento. "Sono stati compiuti alcuni progressi con le politiche per affrontare gli squilibri, ma sono necessari sforzi sostenuti e l'attuazione del piano di ripresa economica rimane la priorità politica principale, in quanto prevede riforme globali e investimenti significativi", ha continuato l'esecutivo Ue. Per riportare l'elevato debito pubblico su un sentiero di solida riduzione, in un contesto di costi crescenti per il servizio del debito e di aumento dei costi legati all'invecchiamento della popolazione, le indicazioni della Commissione indicano la necessità di un approccio su più fronti, basato su politiche fiscali prudenti con avanzi primari adeguati, investimenti e riforme che favoriscano la crescita, una maggiore conformità fiscale e un uso efficiente delle risorse nazionali ed europee. (segue) (Beb)