Ue: Commissione, Italia ha squilibri economici eccessivi, non rispettati parametri di deficit e debito (3)

- "L'Italia si trova di fronte a sfide che, accanto a una continua e forte attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza, trarrebbero beneficio da ulteriori sforzi politici, in particolare nei settori della fiscalità, del quadro fiscale e dei sistemi pensionistici, nonché nei settori della demografia, del mercato del lavoro e dell'energia", si legge ancora nelle raccomandazioni per l'Italia. La Commissione ha confermato che, per quanto riguarda gli Stati membri, proporrà al Consiglio di aprire procedure per disavanzo eccessivo nella primavera del 2024, sulla base dei dati relativi ai risultati del 2023, a fronte della disattivazione della clausola di salvaguardia del Patto di stabilità, prevista per la fine di quest'anno. "L'Italia dovrebbe tenerne conto nell'esecuzione del bilancio 2023 e nella preparazione del progetto di bilancio per il 2024", conclude la Commissione Ue nelle raccomandazioni. (Beb)