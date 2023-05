Ue: Commissione, 14 Stati membri non rispettano criterio deficit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattordici Stati membri Ue non rispettano il criterio del deficit previsto dal trattato di Maastricht. È quanto si legge in un rapporto preparato dalla Commissione europea per valutare la conformità degli Stati membri ai criteri di deficit e debito dei trattati europei. Allegato al pacchetto di primavera del Semestre europeo, il rapporto sottolinea che Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia non rispettano il criterio legato al deficit (3 per cento del Pil). Tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, il rapporto rileva che il criterio del debito non è invece soddisfatto da Francia, Italia e Finlandia. La Commissione proporrà al Consiglio di aprire procedure per disavanzo eccessivo nella primavera del 2024 sulla base del criterio del debito. Nel rapporto, la Commissione ha valutato l'esistenza di squilibri macroeconomici per i 17 Stati membri selezionati per l'esame approfondito nel 2023. (segue) (Beb)