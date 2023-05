Ue: Commissione, 14 Stati membri non rispettano criterio deficit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i risultati, Cipro presenta squilibri minori, dopo aver registrato squilibri eccessivi fino al 2022, in quanto le vulnerabilità legate al debito privato, pubblico ed estero sono complessivamente diminuite, ma restano preoccupanti. Anche l'Ungheria e la Romania presentano squilibri che, secondo la Commissione, potrebbero diventare eccessivi in futuro se non si interviene con urgenza. Anche Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Svezia continuano a presentare squilibri macrofinanziari. Come indicato dalla Commissione, le vulnerabilità si stanno riducendo in Germania, Spagna, Francia e Portogallo, e un proseguimento della tendenza di riduzione sarebbe una base per decretare la fine degli squilibri. Grecia e l'Italia continuano a registrare invece squilibri eccessivi, anche se le loro vulnerabilità sembrano ridursi, anche grazie ai progressi delle politiche. Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo e la Slovacchia non presentano squilibri e le vulnerabilità sembrano diminuire complessivamente contenute al momento. (Beb)