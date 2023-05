Veneto: al via collaborazione tra Ca' Foscari e Dolce&Gabbana per creazione laboratorio di didattica innovativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi la collaborazione fra l'Università Ca' Foscari e Dolce&Gabbana che coinvolge trenta studenti e studentesse dell'ateneo in un laboratorio di didattica innovativa denominato CLab, "Dg Cross-Cultural Awareness & Expertise". Gli studenti si metteranno in gioco, come spiegato in una nota, approfondendo temi come "la responsabilità sociale e ambientale e la comunicazione interculturale e saranno coinvolti nel processo di sviluppo di progetti originali su sfide e problemi reali, attraverso la valorizzazione della creatività, utilizzando metodologie project based, come il Design Thinking". (Rev)