Ue: Stati membri dovrebbero mantenere bilancio solido nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri che hanno raggiunto il loro obiettivo di bilancio a medio termine, fissato per ogni paese nell'ambito del Patto di stabilità e crescita, sulla base delle Previsioni di Primavera 2023, sono invitati a mantenere una solida posizione di bilancio nel 2024. È quanto si legge nel nelle indicazioni fornite dalla Commissione europea nella presentazione del pacchetto di primavera del semestre europeo. A tutti gli altri Stati membri, viene chiesto di garantire una politica di bilancio prudente, in particolare limitando l'aumento nominale della spesa primaria netta finanziata a livello nazionale nel 2024. Inoltre, tutti gli Stati membri dovrebbero preservare gli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale e garantire l'assorbimento effettivo delle sovvenzioni nell'ambito dello Strumento per la ripresa e la resilienza e di altri fondi dell'Ue, in particolare per promuovere le transizioni verdi e digitali. Infine, tutti gli Stati membri dovrebbero chiudere le misure di sostegno all'energia in vigore entro la fine del 2023. (segue) (Beb)