Ue: economia mostra resistenza in un contesto economico difficile

- L'economia europea continua a mostrare resistenza in un contesto globale difficile. È quanto si legge nel nelle indicazioni fornite dalla Commissione europea nella presentazione del pacchetto di primavera del Semestre europeo. A quanto si legge nel documento, il calo dei prezzi dell'energia, la riduzione dei vincoli di approvvigionamento e la solidità del mercato del lavoro hanno sostenuto una crescita moderata nel primo trimestre del 2023, allontanando i timori di una recessione. "Allo stesso tempo, mentre l'inflazione continua a diminuire, l'inflazione di fondo si è consolidata, spingendo a un ulteriore inasprimento delle condizioni finanziarie", si legge in una nota della Commissione Ue. Secondo le previsioni economiche della primavera 2023, l'economia dell'Ue crescerà dell'1 per cento nel 2023 e dell'1,7 per cento nel 2024. L'inflazione nell'Ue è prevista al 6,7 per cento nel 2023 e al 3,1 per cento nel 2024. La crescita dell'occupazione è prevista allo 0,5 per cento quest'anno, prima di scendere allo 0,4 per cento nel 2024. Il tasso di disoccupazione dovrebbe invece rimanere appena sopra il 6 per cento. (Beb)