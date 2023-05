Decreto Ponte: Sallemi (Fd'I), non è una battaglia dei siciliani, ma dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Ponte sullo Stretto non è una battaglia solo di siciliani e calabresi, bensì una battaglia per l'Italia. Non mettiamo bandierine ma pilastri sotto questa opera, perché questo progetto non può e non deve rimanere una chimera". A dirlo il senatore di Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi, vicepresidente del gruppo nel corso della discussione generale sul decreto Ponte. "Faccio questo intervento da siciliano - continua Sallemi -, perché noi siciliani sappiamo cosa vuol dire vivere su un'isola. Significa dover affrontare costi importanti per ogni cosa: per percorrere pochi km con il traghetto o per imbarcare la propria auto. Per le imprese che esportano con costi lievitati o per i malati che devono curarsi fuori dalla Sicilia. Per non parlare degli studenti universitari, che per rientrare a casa durante le festività natalizie sono obbligati a pagare centinaia di euro per un biglietto aereo. Chi è contrario al Ponte, è a conoscenza di tutte queste cose?. Alle critiche del partito del 'no' rispetto al costo che il ponte avrebbe, rispondo che questa opera si ripagherà da sola. Si darà lavoro a 150 mila operai, si darà respiro alle imprese siciliane e si diventerà più attrattivi per i turisti. Ma non solo, ci sarà anche di un minore impatto ambientale, visto che noi siciliani siamo gli unici che devono prendere un aereo anche per percorsi inferiori a 1000 km", ha concluso il senatore Sallemi. (Rin)