Ponte stretto: Paita (Azione-Iv), noi a favore ma basta annunci

- "Vogliamo essere chiari: noi siamo a favore del Ponte sullo Stretto senza se e senza ma. Si tratta di un'opera fondamentale per lo sviluppo della Sicilia e dell'intero paese. Ora però il governo si metta al lavoro per realizzarlo, facendola finita con la politica degli annunci e con la pratica di prendersi meriti non suoi, come fa il ministro Salvini". Lo sottolinea la presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Raffaella Paita. "Investire sulle infrastrutture e progettare il futuro sono elementi essenziali per l'azione politica di una forza riformista. Naturalmente, perché il Ponte non resti una cattedrale nel deserto, è necessario investire nelle opere accessorie, in particolare nelle ferrovie. Occorre trovare le risorse per completare, finalmente, l'Alta Velocità in Sicilia e Calabria. Il ministro Salvini, per ora, ha elencato opere realizzate e cantierate dai governi precedenti, da Renzi a Draghi, come se le avesse realizzate lui. Vedremo se saprà fare di più e di meglio". (Rin)