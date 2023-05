Decreto Ponte: Di Girolamo (M5s), silenzio Meloni, costretta ad assecondare capricci Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Matteo Salvini, uno che ha alle spalle 30 anni di onorata carriera nelle istituzioni, ebbe a dire non molto tempo fa, riferendosi al Ponte sullo Stretto: 'Ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi... Non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi i treni in Sicilia e Calabria non ci sono'. Oggi molti ingegneri la pensano allo stesso modo ma Salvini ha cambiato idea, rapito forse dall'ostentazione di un plastico e dalla ormai famosa cartellina con su scritto 'Ponte', portata in Calabria a mo' di trofeo, in favore di giornalisti e fotografi. Salvini vuole costruire su una delle 7 faglie attive più pericolose al mondo, con un progetto del 2010, confortandoci con la storia che il ponte potrà tranquillamente resistere a una scossa sismica pari a 7,1 gradi della scala Richter. Ma ammesso che sia vero, cosa ce ne facciamo di un ponte ben saldo se con un terremoto del genere non ci saranno più Reggio e Messina? Si resuscita una gara espletata anni orsono, con una società che nel frattempo è diventata una partecipata di Cassa depositi e prestiti, senza indire una gara. Con alte probabilità che ciò farà sorgere contenziosi e impugnazioni da parte di altri ricorrenti. Mi meraviglia l'atteggiamento e il silenzio della presidente Meloni, lei è donna assai intelligente e pragmatica ma poverina oggi è costretta ad assecondare i capricci del suo azionista di minoranza". Lo ha detto intervenendo in Aula in discussione generale sul decreto Ponte Stretto la senatrice M5s, Gabriella Di Girolamo.(Rin)