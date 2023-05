Torino: la Città Metropolitana stanzia 2 milioni di euro per sicurezza strade danneggiate dalle piogge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città Metropolitana di Torino ha stanziato 2 milioni di euro per mettere in sicurezza le strade danneggiate dalle forti piogge degli scorsi giorni. "Nell’immediato e già durante le precipitazioni i nostri tecnici e i nostri cantonieri, che ringraziamo per aver operato in modalità di reperibilità durante l’emergenza, hanno monitorato le arterie a rischio di inondazione e su cui si sono formate buche. - ha affermato il vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo – Gli interventi delle Direzioni Viabilità 1 e 2 per il disgaggio di rocce scese sulle strade di montagna e la messa in sicurezza dei versanti sono stati immediati e tempestivi. Ora impiegheremo 2 milioni, stanziati con un Decreto, per ovviare ai danni che le piogge persistenti della settimana scorsa hanno creato un po’ ovunque, in termini di formazione di buche ed avvallamenti che pregiudicano la sicurezza della circolazione", ha concluso. (Rpi)