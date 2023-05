Pnrr: Silvestri (M5s), se governo Meloni fallisce dovrà risponderne al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I continui balletti della maggioranza, con ministri che smentiscono altri ministri e dichiarazioni confusionarie e contraddittorie, “stanno prefigurando uno scenario nel quale l'Italia rischia di non riuscire a spendere le enormi risorse ottenute dal Presidente Conte e frutto delle sofferenze di milioni di cittadini. E questo è inaccettabile". Lo afferma in una nota Francesco Silvestri, capogruppo M5s alla Camera. "Abbiamo offerto il nostro aiuto al governo Meloni per riuscire a spendere le risorse del Pnrr, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta e l'impasse sulla terza rata mostra tutte le difficoltà di un esecutivo che si conferma ancora una volta incapace e inadeguato. È giunto il momento di dirlo con chiarezza: se il governo Meloni fallirà nello spendere queste risorse essenziali per il rilancio dell'Italia, dovrà risponderne al Paese", conclude. (Rin)