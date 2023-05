Uruguay: Fmi stima crescita Pil al 2 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonte di preoccupazione per l'Fmi è l'inflazione rimasta al di sopra degli obiettivi fissati dalla Banca centrale (Bcu) nel 2022 ma che, dopo aver raggiunto il picco nel settembre 2022 al 9,95 per cento, ha iniziato a diminuire verso la fine dell'anno, raggiungendo il 7,3 per cento a marzo 2023. In risposta alle crescenti pressioni inflazionistiche, si legge, la Bcu ha opportunamente modificato la politica monetaria nel corso del 2022 innalzando il tasso di interesse di riferimento dell'economia dal 5,75 per cento nel dicembre 2021 all'11,5 per cento nel dicembre 2022. In virtù dell'allentamento della pressione inflazionistica la Banca centrale ha attuato un primo taglio dei tassi di interesse di 25 punti base nella riunione dell'aprile 2023. Inoltre, dopo aver raggiunto il picco del 68,1 per cento del Pil nel 2020, il debito pubblico ha raggiunto il 59,3 per cento del Pil alla fine del 2022, al di sotto del livello pre-pandemico. Per l'Fmi la salute del settore finanziario rimane solida e le banche hanno resistito bene alla pandemia. (segue) (Was)