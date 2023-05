Pakistan: ministro Difesa apre a messa al bando del Pti dell’ex premier Khan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il governo di Islamabad sta considerando l’ipotesi di mettere al bando il Movimento per la giustizia del Pakistan (Tehreek-e-Insaf, Pti), il partito dell’ex premier Imran Khan. Lo ha dichiarato oggi alla stampa il ministro della Difesa, Khawaja Asif. “Il Pti – ha spiegato Asif – ha attaccato lo Stato alle fondamenta, una cosa che non è mai accaduta in passato e che non può essere tollerata”. Il riferimento è ai disordini avvenuti nelle ore successive all’arresto di Khan, il 9 maggio scorso, nei quali hanno perso la vita otto persone. L’ex premier, sul cui capo pendono ancora diversi capi d’accusa, è stato successivamente rilasciato su cauzione. Ieri due figure di spicco del Pti hanno annunciato oggi le dimissioni dal partito. Si tratta di Shireen Mazari e Fayyaz ul Hassan Chohan. La prima, che ha subito l’arresto nell’ambito delle recenti proteste, è stata ministra dei Diritti umani del governo Khan (2018-22). Il secondo è stato ministro dell’Informazione e della cultura del governo provinciale del Punjab (2019-20). “Condanno fermamente la violenza del 9 maggio. Ho sempre condannato la violenza di qualsiasi tipo”, ha spiegato Mazari, precisando che lascerà la politica attività e non si iscriverà ad altri partiti. Chohan ha criticato la contestazione “anti-establishment” di Khan, prendendo le distanze dallo scontro con le istituzioni statali. Dopo le manifestazioni violente si sono espressi in modo critico anche altri esponenti del Pti, tra cui Aamir Mehmood Kiani, Malik Amin Aslam, Mahmood Moulvi e Aftab Siddiqui. (segue) (Res)