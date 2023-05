Pakistan: ministro Difesa apre a messa al bando del Pti dell’ex premier Khan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imran Khan è stato arrestato il 9 maggio dal corpo paramilitare dei Rangers su richiesta del National Accountability Bureau (Nab), organo anticorruzione e di contrasto dei reati finanziari, nell’ambito di un’inchiesta riguardante il fondo fiduciario Al Qadir University Project Trust (Aqupt). L’arresto, seguito da quelli di altri dirigenti del Pti, tra cui il segretario generale Asad Umar e il vicepresidente ed ex ministro degli Esteri Shah Mahmood Qureshi, ha scatenato proteste e violenti scontri in tutto il Pakistan, inducendo il primo ministro, Shehbaz Sharif, a schierare l’Esercito in molte aree del Paese. Nei disordini hanno perso la vita almeno otto persone, mentre più di 200 sono rimaste ferite. L’11 maggio la Corte suprema ha giudicato l’arresto illegittimo e ha ordinato il rilascio. L’indomani l’Alta corte di Islamabad ha imposto il divieto di arrestare Khan fino al 17 maggio, divieto poi prorogato fino al 31 maggio. (segue) (Res)