Pakistan: ministro Difesa apre a messa al bando del Pti dell’ex premier Khan (3)

- Dopo la scarcerazione Khan ha esortato i suoi sostenitori a continuare a protestare e ha accusato il capo dell’Esercito, generale Syed Asim Munir, di essere responsabile della situazione nel Paese. Il governo ha deciso che i manifestanti che hanno attaccato siti militari saranno processati in tribunali militari, ai sensi delle leggi Army Act e Official Secrets Act. Per quelli che hanno compiuto attacchi contro strutture civili, invece, i processi saranno celebrati in base alla legge antiterrorismo. Il segretario generale aggiunto del Pti, Omar Ayub Khan, ha presentato un’istanza alla Corte suprema contro i processi ai civili nei tribunali militari. Il partito, inoltre, ha contestato anche l’impiego delle forze armate contro i manifestanti. (segue) (Res)