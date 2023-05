Pakistan: ministro Difesa apre a messa al bando del Pti dell’ex premier Khan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khan, che è stato interrogato oggi dal Nab, è stato arrestato per presunte irregolarità nella gestione del fondo Aqupt, istituito per sostenere la creazione dell’Università Al Qadir, attualmente in costruzione a Sohawa, vicino Islamabad. Khan è il fondatore e presidente dell’Aqupt, in cui sono coinvolti anche la moglie Bushra Bibi e due dirigenti del Pti, Zulfiqar Bukhari e Babar Awan. La prima pietra dell’università è stata posata il 5 maggio 2019, quando Khan era premier. Per il progetto dell’ateneo la società immobiliare Bahria Town ha donato alcuni terreni, donazioni sulla cui trasparenza ci sarebbero dei dubbi. Gli interrogativi si legano alle vicende giudiziarie del fondatore di Bahria Town, Malik Riaz, nel Regno Unito. Nel dicembre del 2019 il magnate immobiliare concluse con l’Agenzia anticrimine nazionale (Nca) britannica una transazione giudiziaria del valore di 190 milioni di sterline (50 miliardi di rupie), beni congelati per il sospetto che derivassero da concussione e corruzione. Successivamente quella somma è stata trasferita alle autorità pachistane. La vicenda è riemersa l’anno scorso. L’attuale governo pachistano ha messo in dubbio la regolarità della procedura seguita dal precedente esecutivo e denunciato la sottrazione del denaro all’erario. Il denaro sarebbe stato trasferito alla Corte suprema per conto del magnate. Il sospetto, in sostanza, è che la situazione di Riaz sarebbe stata “aggiustata” in cambio di benefici indebiti. (segue) (Res)