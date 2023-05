Pakistan: ministro Difesa apre a messa al bando del Pti dell’ex premier Khan (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khan è stato primo ministro dal 18 agosto 2018 al 10 aprile 2022, quando è stato sfiduciato dopo aver perso il sostegno di una parte della coalizione che formava la maggioranza. L’ex premier ha attribuito la caduta del proprio governo a una “cospirazione” ordita dagli Stati Uniti, che hanno sempre negato qualsiasi ruolo negli sviluppi politici pachistani. Il leader, 70 anni, ha ancora un largo seguito e ha promosso un’imponente campagna di protesta per chiedere elezioni anticipate. Per i molti procedimenti a suo carico, Khan sostiene di essere vittima di una persecuzione giudiziaria. Ogni provvedimento della giustizia incontra l’opposizione dei suoi sostenitori; spesso le contestazioni degenerano in violenza e sono seguite dall’apertura di nuove inchieste, anche per ipotesi di reato della gravità del terrorismo. (segue) (Res)